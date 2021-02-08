Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi

Rusya'nın Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 22 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Rusya'nın Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda aşırı buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. Otoyolda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 22 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otoyolda 3 km'ye kadar trafiğin kilitlendiği belirtildi.

KAZA NEDENİ AŞIRI HIZ

Sysertsky kenti Polis müdürü Mikhail Misharin kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Sysertsky kentsel bölgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaşık 20 araç hasar gördü. Kazanın buzlanan otoyolda hız limitinin açılmasından kaynaklandı. Yaralılar var" diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı