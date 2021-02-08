Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
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Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi

08.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:54
Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 22 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Rusya'nın Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 22 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 

Rusya'nın Sysertsky bölgesindeki M5  otoyolunda aşırı buzlanma zincirleme kazaya neden oldu.  Otoyolda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 22 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otoyolda  3 km'ye kadar trafiğin kilitlendiği belirtildi. 

KAZA NEDENİ AŞIRI HIZ

Sysertsky kenti Polis müdürü Mikhail Misharin kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Sysertsky kentsel bölgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaşık 20 araç hasar gördü. Kazanın buzlanan otoyolda hız limitinin açılmasından kaynaklandı.  Yaralılar var" diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
Son dakika... Rusya'da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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