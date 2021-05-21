Rusya'da yine bir okul saldırısı: Öğretmeninin boynunu kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rusya'da yine bir okul saldırısı: Öğretmeninin boynunu kesti

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Geçtiğimiz haftalarda Kazan'daki kanlı okul saldırısıyla çalkalanan Rusya, bu kez de Berezniki'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Öğrencilerden birinin öğretmenin boynuna bıçakla saldırdığı olayda öğretmen hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Perm bölgesinde bir okulda 2018'de yaşanan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasının ardından yine aynı bölgede bulunan Berezniki kentindeki bir okulda, öğrencilerden biri öğretmenine bıçakla saldırdı.

Yerel İçişleri Bakanlığı tarafından öğretmenin durumunun ağır olmadığı belirtilirken, saldırgan öğrencinin ise gözaltında ve pedagoglarla temas halinde olduğunu ifade etti.

Saldırının boyutuna ve öğretmenin boynundan yaralanmasından yola çıkılarak öğrenci hakkında 'öldürme amacıyla saldırı' suçlaması üstünden soruşturma açılırken, soruşturmacılar görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

Eğitime ara verilen okulda, saldırının gerçekleştiği sınıftaki öğrencilere psikolojik yardım sağlanıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Bu ay Kazan'daki bir okulda eski bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi sonucu dokuz kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu olayın yaşanması,okulların hepsinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve bireysel silahlanma şartlarının sıkılaştırılmasına sebep oldu.

Rusya'da yine bir okul saldırısı: Öğretmeninin boynunu kesti
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması
- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da yine bir okul saldırısı: Öğretmeninin boynunu kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:44:23. #1.13#

title