Rusya'da yine bir okul saldırısı: Öğretmeninin boynunu kesti

Geçtiğimiz haftalarda Kazan'daki kanlı okul saldırısıyla çalkalanan Rusya, bu kez de Berezniki'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Öğrencilerden birinin öğretmenin boynuna bıçakla saldırdığı olayda öğretmen hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Perm bölgesinde bir okulda 2018'de yaşanan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasının ardından yine aynı bölgede bulunan Berezniki kentindeki bir okulda, öğrencilerden biri öğretmenine bıçakla saldırdı.

Yerel İçişleri Bakanlığı tarafından öğretmenin durumunun ağır olmadığı belirtilirken, saldırgan öğrencinin ise gözaltında ve pedagoglarla temas halinde olduğunu ifade etti.

Saldırının boyutuna ve öğretmenin boynundan yaralanmasından yola çıkılarak öğrenci hakkında 'öldürme amacıyla saldırı' suçlaması üstünden soruşturma açılırken, soruşturmacılar görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

Eğitime ara verilen okulda, saldırının gerçekleştiği sınıftaki öğrencilere psikolojik yardım sağlanıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Bu ay Kazan'daki bir okulda eski bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi sonucu dokuz kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu olayın yaşanması,okulların hepsinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve bireysel silahlanma şartlarının sıkılaştırılmasına sebep oldu.