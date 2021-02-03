Rusya'da uluslararası uçuş izni verilen şehir sayısı artıyor

Rusya'nın Kemerovo şehrinin uluslararası havaalanlarından ve Petropavlovsk-Kamçatski şehrinden yabancı ülkelere uçuşları yeniden başlatılmasına karar verildi.

Gazetem.ru'nun haberine göre daha önce, Rusya'nın 8 Şubat'ta, 8 şehirden uçuşlarına devam etmesine izin verilmişti. Yeniden uluslararası uçuşların başladığı şehirler şöyle; Astrahan, Yekaterinburg, İrkutsk, Mahaçkale, Mineralnye Vody, Nijniy Novgorod, Perm ve Habarovsk. Şu anda ise Moskova ve St.Petersburg'dan uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Tourism Today