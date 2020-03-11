Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı
Rusya’da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası’nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
11.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:45
Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmacılar bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatlıyor. Yarışmaya katılanlar sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat atıyor. Bir hakem de en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com