Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı Rusya’da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası’nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.



Yarışmacılar bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatlıyor. Yarışmaya katılanlar sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat atıyor. Bir hakem de en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan ediyor. Euronews.com'da Görüntüle