Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti

Rusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darbetti.

Rusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darbetti. Canlı yayında Burim'in kendisinden 'çıplak fotoğraflarını' istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darbedildi.

Rusya'da 'Mellstroy' lakaplı 680 bin takipçili sosyal medya fenomeni Andrei Burim, canlı yayın sırasında Alena Efremova adlı kadını, başını masaya defalarca vurarak darbetti. Efremova, canlı yayında Burim'in kendisinden 'çıplak fotoğraflar' istediğini söyledi. Burim ise böyle bir şeyin olmadığını söyledikten sonra Efremova'nın başını tutarak masaya vurdu.

RUS KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp olayı üzerine yaralanan Efremova, hastaneye giderek tedavi oldu. Rus medyasında yer alan haberde, Efremova'nın Burim'den şikayetçi olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı