Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü
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Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü

Anadolu Ajansı / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Moskova'daki Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri Ambulanslardan detaylar Şehir merkezinden detaylar MOSKOVA - Rusya'da son 24 saatte, 24 bin 439 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı tespit edildi, 697 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Moskova'daki Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri

Ambulanslardan detaylar

Şehir merkezinden detaylar MOSKOVA - Rusya'da son 24 saatte, 24 bin 439 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı tespit edildi, 697 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 446 olarak kayıtlara geçtiği başkent Moskova'daki Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, hastalarının tedavisi için görevlerini sürdürdü. Kent merkezinde ise barkod (QR kod) sistemi hayata geçti. Kafe ve restoranlara aşılı, antikoru olan ve son 72 saat içinde negatif PCR test ibraz edebilen vatandaşlar aldıkları barkod (QR kod) sistemiyle giriş yapabilecek. QR koda sahip olmayan vatandaşlar ise restoran ve kafelerin dışındaki oturma alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 439 Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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