Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

Anma töreninden görüntü MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.

30.10.2019 03:11
Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

Anma töreninden görüntü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

VİDEO: Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü
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