Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü
Anma töreninden görüntü MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.
30.10.2019 03:11
Anma töreninden görüntü
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.
Kaynak: AA
VİDEO: Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü