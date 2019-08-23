- Rusya'da Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

- Rusya'da Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı

- Rusya'da şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattıMOSKOVA - Rusya'da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı.

23.08.2019 13:06
- Rusya'da Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı

- Rusya'da şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

MOSKOVA - Rusya'da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı. Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Adası'nın Yelizovo kasabasında anne ayı ve 3 yavrusu şehrin girişinde göründü. Bunun üzerine ayıları görenler polise haber verdi. Polisler araçla ayıları takip etmeye başladı. Polis, ayıların şehir merkezine girmesini engellemeye ve ormanlık alana doğru gitmelerini sağlamaya çalıştı. Fakat polis aracından korkan ayılar koşarak şehir merkezine girdi. Polis aracından kaçmaya çalışan ayıları gören insanlar koşarak kaçmaya başladı. Bir alışveriş merkezi önünde polis aracı tarafından sıkıştırılan ayılar ters yöne doğru yönlendirilmeye başlandı.

Polisler araçla ayıları kontrol altına alamayınca özel radyo frekanslarıyla ayıları korkutarak Avacha nehrine doğru yönlendirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine bir açıklama yaparak ayıların şehre uzak bir noktada kontrol altında tutulduğunu belirtti.

- Rusya'da Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et