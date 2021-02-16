Rusya'da pazar alanında yangın: 150 kişi tahliye edildi

Rusya'nın Volgograd kentindeki bir pazar alanında bulunan dükkanlardan birinde çıkan yangın hızla yayıldı. Yangın nedeniyle 150 kişinin tahliye edildiği ve müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Rusya'nın güneybatısındaki Volgograd kentinin Dzerzhinsky semtindeki bir pazar alanında bulunan dükkanlardan birinde yangın çıktı. Hızla yayılan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri, pazar alanın ve çevresinde 150 kişiyi tahliye etti. Yangına müdahalenin sürdüğü ifade edilirken; 20 itfaiye aracı ve 76 itfaiye personelinin görev aldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı