Rusya'da Medmedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna aday iki isim belli oldu

15.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:34

Rusya Beşeri ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden Vladimir Slatinov, Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Dmitriy Medvedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna oturma şansı bulunduğunu söyledi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in hükümetin tümüyle istifa edeceğini açıklamasının ardından Rusya'da yeni başbakanın kim olacağına dair görüşler ortaya atılmaya başladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Slatinov, "Kudrin'in şansı var. Aklıma Kudrin ve Sobyanin geliyor. Ancak bir tahminde bulunmak istemiyorum" dedi.

PUTİN SON DÖNEMDE KUDRİN'LE İKİ KEZ BİR ARAYA GELDİ

Slatinov, Putin'in son dönemde Kudrin'le iki kez bir araya geldiğine dikkat çekti.

Kamuoyunun yeni başbakanın adını kısa süre içinde, ay sonuna kadar öğreneceğini düşündüğünü kaydeden Slatinov, Putin'in bu konuda yavaş hareket etmeyeceğinin altını çizdi.

Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin

Putin'in hükümetin çalışmalarından uzun süredir rahatsız olduğunu ancak bunu kamuoyu önünde dile getirmediğini savunan Slatinov, kabinede çok ciddi değişiklik yapılacağını, özellikle sosyo-ekonomik kanatta önemli değişiklikler beklediğini de vurguladı.