Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada
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Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü.

16.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:40
Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Vsevolozhsk şehrindeki Lugovaya kasabasındaki bir evin bahçesine düştü. Uçağın irtifa kaybederek, bir evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.


Kaynak: DHA
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