Son dakika haberi: - Rusya'da kaza yapan araç ortadan ikiye bölündü

Son dakika haberlerine göre - Rusya'da kaza yapan araç ortadan ikiye bölündü Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kasabasında karşı yönden gelen bir araç ile çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü.

- Rusya'da kaza yapan araç ortadan ikiye bölündü

MOSKOVA - Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kasabasında karşı yönden gelen bir araç ile çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kasabasında yürekleri ağızlara getiren bir trafik kazası meydana geldi. Kasabada gece saatlerinde ana yolda yüksek süratte seyir eden bir araç, ana yoldan geçiş yapmak isteyen bir otomobili son anda fark etti. Fren yapmasına rağmen duramayan araç, ana yoldan geçiş yapmak isteyen otomobilin bagaj bölümüne tüm hızıyla çarptı. Çarpmanın etkisi ile geçiş yapmak isteyen araç ortadan ikiye bölünürken, ona çarpan araç ise kazaya rağmen duramayarak ilerlemeye devam etti.

İkiye bölünen aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Araç sürücüsünün hastanede kısa süren tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, çarpan aracın sürücüsünün de durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK