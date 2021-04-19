Rusya'da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı
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Rusya'da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı

Rusya'da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya'da doktorlar ameliyatla 2 yaşındaki bir çocuğun midesinden 209 manyetik topu çıkardı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu. Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye görütülen çocuğun röntgeni çekildi. Rötgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.

RİSKLİ AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından 209 adet mıknatıs topu çıkarıldı.Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden doktorlar, çıkarılan mıknatıs toplardan bazılarında mide zarını delebilecek keskin kenarlar oluştuğu ifade edildi. İki yaşındaki bebeğin mıknatıs toplunu 2 ay önce yuttuğu belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya'da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı
Rusya'da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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