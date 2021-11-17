Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 işçi ağır yaralandı - Haberler
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Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 işçi ağır yaralandı Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposundaki çok katlı raflar çöktü.

- Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 İşçi ağır yaralandı

MOSKOVA - Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposundaki çok katlı raflar çöktü. O anlar güvenlik kamerasında yansırken, 1 işçi rafların altında kalarak ağır yaralandı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde büyük bir gıda deposundaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çok katlı raflar çöktü. Durumu fark eden işçiler can havliyle kaçmaya başladı. İşçilerden biri ilk yıkılan raflardan kaçıp yandaki raflara saklandı. Ancak talihsiz işçinin saklandığı raflar da çöktü. Çöken rafların altında kalan işçi ağır yaralandı. Savaş alanına dönen depoya kurtarma ekipleri gönderildi. Kutulanmış şişe ve rafların altında kalan işçi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar ve kesikler olduğu, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sibirya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başta depo yöneticileri olmak üzere birçok kişinin ifadesinin alındığı ve kazada sorumluluğu bulunanların tespit edileceği duyuruldu.

Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 işçi ağır yaralandı

Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü, 1 işçi ağır yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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