Rusya'da geri geri gelen kamyon güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti
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Rusya'da geri geri gelen kamyon güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti

Rusya'da yaşlı bir adam güvercinleri beslemek isterken az daha canından oluyordu. Yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun altında kalan adam ağır yaralandı.

18.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:22

Rusya'da yaşlı bir adam güvercinlere yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

KAMERALARA YANSIDI

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşlı bir adam, yanında getirdiği yemle güvercinleri besliyordu. Bu sırada sokakta bulunan bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Kamyon sürücüsü, yaşlı adamı fark etmeyerek hızla aracıyla üzerinden geçti. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam yerden kalkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kamyon sürücüsü ve sokakta bulunan bir kişi ise yaşlı adamın ezildiğini fark edince yardıma geldi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Olay yerine ambulans çağrılırken, üzerinden kamyon geçen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunun birçok kısmında ezilme ve kırıkların oluştuğu ve iç organlarında zedelenme olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanırken, dikkatsiz kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Rusya'da geri geri gelen kamyon güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti

Kaynak: İHA

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