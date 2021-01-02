Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada
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Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada

02.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:30

Rusya'da, bir kadın sevgilisiyle birlikte evdeyken aldattığı eşine basıldı. Panikleyen kadın ve sevgilisi balkona yönelirken, adam kaçmak için camdan aşağıya atladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadın sevgilisiyle birlikte kendi evinde buluştu.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

O sırada koca eve gelirken, kadının sevgilisi apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştı. Kadının sevgilisi balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde adamın balkondan aşağı sarkarak alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ALİ: Bir kadın bu yüzden öldürülürse suçu kendi akılsızlığına atmalı. Yaşamak isteyen canlılar daha akıllı olmalı.
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SULTAN: Fatih tecrübe konuşuyor heralde bide paylasiyorsun yüksek tecrübe lerini
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TAYFUN: 5 dakika icin 5 yil kabus evliysen girme islere bu kadar basit ..kimseyi mutsuz etme kendinede ????
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