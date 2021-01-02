Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'da, bir kadın sevgilisiyle birlikte evdeyken aldattığı eşine basıldı. Panikleyen kadın ve sevgilisi balkona yönelirken, adam kaçmak için camdan aşağıya atladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.