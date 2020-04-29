Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
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Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi

Rusya'nın Kuril Adaları'nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı. O anlar bölge halkı tarafından kaydedildi.

Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
29.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:03

Rusya'nın Kuril Adaları'ndan biri olan Sahalin Adası'ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

KÜLLER YAĞMUR OLARAK YAĞDI

Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. Kuril Adaları'ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtildi.

Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, kül yağmuruna şahit olmak isteyen bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görüldü.

Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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