Rusya'da dezenfektan içen 7 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da dezenfektan içen 7 kişi öldü

22.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:11
Rusya'da dezenfektan içen 7 kişi öldü

Rusya'da parti veren bir grup, içkileri bitince el dezenfektanı içti; 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da parti veren bir grup, içkileri bitince el dezenfektanı içti; 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup kişi, içkileri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektan içen 9 kişilik gruptan 7 kişi hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin de yoğun bakımda komada olduğu belirtildi.Hayatını kaybedenlerin arasında 41 yaşında bir kadın ve yaşları 27 ila 69 arasında değişen 5 erkek olduğu ifade edildi. Diğer yandan son kurbanın da bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Bölge savcısı olayla ilgili, "Zehirlenme, dezenfektan içilmesi sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.  Partidekilerin pandemi sırasında el temizleyici olarak satılan yüzde 69 metanol içeren dezenfektanı içtiği ifade edilirken, yetkililer yerel halkı antiseptik içmemeleri konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

'İçince daha güzel sürüyorum' diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü
"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü
Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık' nedeniyle 50 kişi öldü
Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sıla Alişan Sibel Can Mert Fırat
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Lewis Hamilton Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kamu Bursa Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da dezenfektan içen 7 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 15:13:20. #1.14#
title