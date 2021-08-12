Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor
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Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Uçağın havalanması Pilot kabininden detaylar Yanan ormanların havadan görüntüsü Su tanklarından detaylar Uçağın suyu bırakması Yanan ormanlardan yükselen duman detayları Rusya'nın Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uçağın havalanması

Pilot kabininden detaylar

Yanan ormanların havadan görüntüsü

Su tanklarından detaylar

Uçağın suyu bırakması

Yanan ormanlardan yükselen duman detayları Rusya'nın Yakutistan ve İrkutsk bölgelerinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye sevk ettiği ilave birlik ve teçhizatlarla söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor

Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor
Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor
Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor
Rusya'da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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