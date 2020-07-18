Rusya'da Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinden Food City'nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı.

Rusya'da Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
18.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:09

Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinden Food City'nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın görüşme taleplerini reddetmesinin ardından Ermenistanlı diplomatlar, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinden Food City'nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov ise, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Moskova'da en büyük gıda marketlerinden biri olan Food City'nin sahibi, Azeri iş adamı God Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

ERMENİSTANLI DİPLOMATLAR POLİS EŞLİĞİNDE DIŞARI ATILDI

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomat ünlü işadamının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

-----

Görüntü dökümü

Ermenistanlı diplomatların polis eşliğinde dışarı çıkarılma anları


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 3. Sayfa
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam Magazin
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi Dünya
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Çocuk Erkek Asker
Şu an buradasınız: Rusya'da Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 17:36:02. #1.14#
title