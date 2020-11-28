Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı
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Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı

28.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:53

Rusya'da bir kişi aracına koymak için evinde hazırladığı antifrizi asansörde çakmakla test edince yanlışlıkla kendini yaktı. Vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluşan adamın hastanede tedavisi sürüyor.

Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'ne bağlı Orenburg şehrinde bir adam soğuk havalarda otomobilin radyatörüne koymak için evinde antifriz hazırladı. Şişeye koyduğu antifriz ile asansöre binen adam cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi. Şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam bir anda alevler içinde kaldı.

KENDİSİNİ DIŞARIYA ZOR ATTI

Asansörün hareket ettiği sırada tutuşan antifrizden kurtulmaya çalışan adam başarılı olamadı. Antifriz şişesi yere düşünce alevler asansörü de sardı. Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı. Diz çöken adam bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, vücudunda ikinci dereceden yanıklar olduğu ve bir süre yanık ünitesinde tedavisine devam edileceği açıklandı. Asansördeki yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü belirtildi.

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Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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