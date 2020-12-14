Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu
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Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu

14.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:46

Rusya'da 3 kişi yeni yıl öncesinde kurulan havai fişek dükkanını havaya uçurdu.

Rusya'da 3 kişi yeni yıl öncesinde kurulan havai fişek dükkanını havaya uçurdu.

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi'nde bulunan Divnogorskoye kentinde bulunan bir havai fişek dükkanı kundaklandı. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen 3 genç, yanıcı bir maddeyi çakmak ile tutuşturup kırdıkları camdan içeriye fırlattı. Kısa bir süre içinde dükkanın içinde yayılan alevler havai fişek kutularına sıçradı. Dükkandaki havai fişekler yangın nedeniyle patlarken dükkandan alevler yükseldi.

İtfaiye ekipleri dükkandaki yangına müdahale etse de dükkan bir süre sonra tamamen yandı. Bölgede yaşayanlar evlerinden çıkmazken birçok dairenin camlarında hasar meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan patlamalarda kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişinin dükkanı kundakladığı tespit edildi.

Kundakçılar polis tarafından aranıyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu
Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu
Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu
Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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