Yanlış Üsten Fırlatılan Uyduyu Kaybeden Rusya: Utanç Duyuyoruz
Geçen ay yanlış üsten fırlattıkları 45 milyon dolarlık uyduyu kaybettiklerini açıklayan Rusya yönetimi, ''Bağlantı tamamen kesildi, utanç duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.
Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu "utanç verici bir programlama hatasından" ötürü kaybettiklerini açıkladı.
PROGRAMLAMA HATASI OLDU
Rusya Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin yaptığı açıklamada, geçen ay başlatılan 2.6 milyar ruble (45 milyon ABD Doları) değerindeki Rus uydusunu bir programlama hatası yüzünden ve yanlış yerden fırlattıkları için kaybettiklerini açıkladı.
İRTİBAT KESİLDİ
Rus uzay ajansı Roscosmos, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu ile irtibatı kaybettiklerini duyurdu.
Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti. Moskova'nın Kazakistan'daki uzay üssü Baikonur'dan fırlatılmak üzere programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı "utanç verici" olarak nitelendirildi.
45 MİLYON DOLAR ÇÖPE GİTTİ
Yanlış uzay üssünden fırlatılan 45 milyon dolarlık meteoroloji uydusu ile bağlantı tamamen kesildi. Roket, Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu taşıyordu.
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Kim inanir buna ?Bakalim yorumlara kac arkadas inanacak kac Sazan?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rusya bile halkina ve diger sorumluluklarina karsi ozur dileyebiliyor.hondurasta hukumet halkindan birak ozur dilemeyi surekli asagiliyor, azarliyor, boluyor.tabiki cagdisiliga karsi suratlenen bir ivmeyi tuturdu.Allah honduraslilara sabir versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yav he he he kayboldu bizde yedik :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Teknoloji çağında uydu kayboldu demek ile sadece çocukları kandırabilirler....Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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hep soylerim rus mali ucuz cin malinin muadili kesinlikle iyi bir hizmet alamazsin ya bozulur yada zaten bozuk cikar kesinlikle guven olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ruslar ayık kafayla bile böyle hatalar yapmaz. İlla ki, bir pilanları vardır. Böyle saçmalık ola bilirmi?Kim kanar bu yalana?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yakında ufo gördük derlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizde olsa fetoşun işi denirdi, olur biterdiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Yav he he mutlaka öyledir. ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HE YAV HE KİM BİLİR NELER PLANLIYORLAR KİMİ KANDIRIYOLARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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DAVAY CANIM DAVAY :D :DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Senin füzelerin var bizim o da yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEYE DÜŞERSE HİÇ ŞAŞIRMAMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Milyon dolarlık yatırım yaptınız bi takip cihazı takamadınızmı ?Cevap Yaz 1 Yayından KaldırALİ: KARDEŞ BÜTÜN SIRRI BOZDUN DÜNYANIN EN ZEKİLERİ İLK 10 A GİRERSİNYayından KaldırULANALİ: He kardeşim takmadıkları için :) Haberin başlığını okudun mu yanlış üs diyor. Programcılığını yapan olmadığı için türkiyeden tam olarak bilemeyiz ama sen emin ol takip cihazı dedigin iletişim aleti koymayı unutmamışlardır :)Yayından Kaldır
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Kesin votkadan .....dolayi. Cunku rusyayi iyi biliyorumCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırKARA KUTU: hee. . . Türkiyede vodka tüketilmediginden senelerdir interstellar ucuslari yapiyor ruslar ise sarhosluktan yerlerinde tembel tembel syiyorlar.Yayından Kaldır
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haha şapşikler :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİNCevap Yaz Yayından Kaldır