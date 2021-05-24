Ruşur taşı nedir? Ruşur taşının faydaları nelerdir? Ruşur taşı nasıl kullanılır?

İranlıların hamam kültüründe bulunan ruşur taşı (Sefitab) cilt beyazlatmada moda olan doğal yöntemlerden biridir. Daha çok cilt için kullanılan ruşur taşı son dönemlerde Türkiye'de de oldukça fazla tercih ediliyor. Peki, Ruşur taşı nedir? Ruşur taşının faydaları nelerdir? Ruşur taşı nasıl kullanılır?

İranlıların hamam kültüründe bulunan ruşur taşı (Sefitab) cilt beyazlatmada moda olan doğal yöntemlerden biridir. Daha çok cilt için kullanılan ruşur taşı son dönemlerde Türkiye'de de oldukça fazla tercih ediliyor. Peki, Ruşur taşı nedir? Ruşur taşının faydaları nelerdir? Ruşur taşı nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

RUŞUR TAŞI NEDİR?

Ruşur taşı, İran'da çok eskiden beri kullanılan ve İran'ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesi. İran'daki Sefitab mağarasından doğal olarak elde edilen ruşur taşı cilt bakımı ile cilt kararmalarında kullanılan doğal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İran hamam ritüellerinde kadınların güzellik sırrı olarak gösterilen Sefitab (ruşur taşı) biraz yoğun bir tebeşir parçasına benziyor. Özellikle cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan eski bir formül.

RUŞUR TAŞI NASIL KULLANILIR?

Ruşur taşını (Sefitab) nemli ve ıslak bir ciltte uygulamanız gerekiyor. Islak ve nemli cilt için Ruşur'u bir miktar elinizle yüzünüze sürüyorsunuz daha sonra 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Elinizle nazik bir şekilde masaj yaparak ovalamanız gerekiyor. Ruşur ile temizlenmiş olan cildinizi mutlaka su ve sabunla yıkamalısınız. Bu işlemlerden sonra cilt daha canlı ve pürüzsüz olarak görünecek ve cilt lekeleri ile kararmalarından kurtulacaksınız.

Vücut için kullanırken de en önemli nokta cildin ıslak olması. Islak bir kese ile Ruşur'u bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Daha sonra normal duş alır gibi duş alın.

RUŞUR TAŞI FAYDALARI NELERDİR?

Yüzyıllardan bu yana kullanılan ruşur taşı, özellikleri İran'a has bir taş olarak da öne çıkıyor. Kültür mirası olarak daha çok kadınların kullandığı bu özel taş, sağladığı faydalar ile beraber erkeklerin de değerlendirdiği önemli doğal ürünlerden biridir.

- Öncelikle cildi beyazlatmak için kullanılmaktadır.

- Aynı zamanda cildin gözeneklerini açmak için oldukça etkilidir.

- Sivilce ve akne ile leke gibi birçok farklı zararlı unsurun ciltten uzaklaştırılmasını sağlar.

- Hücre yenilenmesine katkı verir ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

- Yapısı ile doğal bir detoks etkisi yaratır.

- Psikolojik açıdan stres ve gerginliği azaltma konusunda oldukça etkilidir.

- Cildi ölü deriden arındırmak için değerlendirilir.

Böylesi farklı özellikleri ile beraber sağladığı faydalar üzerinden, son dönemlerde Türkiye'de de oldukça fazla kullanılan doğal ürünler arasında yer alıyor.