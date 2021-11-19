Rust oyuncuları bir başka sunucuyu teknelerle basabilecekler

Rust geliştiricileri, haritanın kenarına ulaşmanın ölümle değil, farklı bir sunucuya geçmekel sonuçlanacağı bir sunucunun geçiş sistemi üzerinde çalışıyorlar. Tek bir ada yerine birçok adadan oluşan birbirine bağlı bir Rust sunucu birleşmesinin başlangıcı gibi görünüyor.

Eklenebilecek olan bu özellik geldiğinde oyuncular herhangi bir su aracına binip haritanın kenarına kadar motor veya kürekle gidebilecekler. Orada farklı bir Rust sunucusuna geçiş yapacak ve yeni bir sunucuya geçiş yapacaklar.

Facepunch'ın kurucusu Garry Newman konsepti yedi yıldan uzun bir süre önce Rust için bir geliştirme yol haritasına koydu.

Yanınızda ne getireceğinizi veya ne kadarını diğer sunuculara getirebileceğiniz bilinmiyor, fakat muhtemelen bir teknenin depolama sandığına ve kendi üzerine alabildiğiniz eşya kadar taşıyabileceksiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet