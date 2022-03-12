Rusların Çernobil planı ifşa oldu! Buzdolaplarını Ukraynalı askerlerin cesetleriyle doldurmuşlar
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde en önemli noktalardan biri olan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre santralde sahte bir saldırı hazırlığı yapan Rus askerler, buzdolaplarında sakladıkları Ukraynalı askerlerin cesetlerini ise dünya basınına "sabotajcıları yakaladık" diyerek gösterecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 17. güne girilirken dünyanın gözü de tehlike saçmaları nedeniyle nükleer santrallere çevrildi. Hem stratejik açıdan hem de tehlike bakımından önemli konumda bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Santralle ilgili Ukrayna tarafının ortaya attığı iddia ise duyanların kanını dondurdu.
Çernobil'de rehin tutulan bir görevlinin kızı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Rus askerlerin, Devlet Başkanı Putin'in emriyle nükleer santrale "insan yapımı" bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Saldırının ardından ortaya çıkacak nükleer sızıntıyla ilgili ise Ukrayna tarafının suçlanacağı ve dünyaya 'Ukrayna suçlu' çağrısı yapılacağı öne sürüldü.
Rusya'nın sahte saldırısıyla ilgili ortaya atılan ikinci iddia da kan dondurdu. İddiaya göre ölü Ukraynalı askerlerin cesetlerini Çernobil'deki dondurucularda tutan Rus askerlerinin, sahte saldırının ardından sonra bu askerleri "sabotajcılar" olarak dünyaya tanıtıp, taraftar çekmeye çalışacakları öne sürüldü. Ayrıca bu olayla birlikte Rusya'nın "nükleer endişesinin" de kanıtlanmaya çalışılacağı aktarıldı.
Sahte bayrak, gizli örgütlerin veya istihbarat örgütlerinin, belli bir halkı kışkırtma veya yönlendirme maksatlı kendi yapmış oldukları birtakım olayları hedefte olan kişiler yürütüyormuş gibi belirterek kamuyu aldatmak adına tasarlamış oldukları gizli operasyonlara verilen isimdir.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022