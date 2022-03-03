Ruslar, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki kasabaya girdi - Haberler

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Ruslar, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki kasabaya girdi

AA, Hasan Esen - Güncel
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Ruslar, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki kasabaya girdi

Rus tanklarının, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtildi.

Rus tanklarının, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Rusların kasabayı ele geçirdiği bilgisini AA muhabirine doğruladı. Yetkili, daha fazla bilgi vermedi.

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Ukrayna, Rus güçleriyle şiddetli bir savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü kaybetmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısını 2 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.

BM 1 milyondan fazla kişinin de Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

AA / Hasan Esen - Güncel

Zaporijya, Nükleer, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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