Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

17.08.2019 08:48

Rus Uzay Ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor. Soyuz MS-14 uzay aracına yüklenecek olan robot 22 Ağustos tarihinde ISS'te olacak. Uzay istasyonunda iki hafta geçirecek olan robot 7 Eylül'de dünyaya geri dönücek.

Fedor ilk olarak 2017'de silah ateşlerken yayınlanna bir videosu ile meşhur olmuş ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açmıştı. Euronews.com'da Görüntüle