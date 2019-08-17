Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Rus Uzay Ajansı Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor. Soyuz MS-14 uzay aracına yüklenecek olan robot 22 Ağustos tarihinde ISS'te olacak. Uzay istasyonunda iki hafta geçirecek olan robot 7 Eylül'de dünyaya geri dönücek.

17.08.2019 08:48
Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Rus Uzay Ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor. Soyuz MS-14 uzay aracına yüklenecek olan robot 22 Ağustos tarihinde ISS'te olacak. Uzay istasyonunda iki hafta geçirecek olan robot 7 Eylül'de dünyaya geri dönücek.

Fedor ilk olarak 2017'de silah ateşlerken yayınlanna bir videosu ile meşhur olmuş ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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