Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
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Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahilde çevre temizliği yaptılar...

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahilde çevre temizliği yaptılar

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahil kesiminde temizlik çalışması yaptı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ve Türk vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi yürütücüleri, proje uzmanları ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinlik, Kum Mahallesi plajında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında plajdaki çöpler toplanarak deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması amaçlandı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin katılımcıları, tıbbi maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu donanımları kullanıldı.

Katılımcılar plajda çöp topladı ve deniz kaplumbağalarını izleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için arazi çalışmalarına katıldı. Araştırmacılar ve gönüllüler, etkinliğin katılımcılarına kaplumbağa yuvaları ve yuvalara yönelik olası tehditler hakkında detaylı bilgi verdi. Araştırmacılar daha sonra etkinliğe katılanların da desteğiyle deniz kaplumbağalarını korumaya yönelik rutin çalışmalarını yerine getirdi.

Göksu Deltası sınırları içerisinde yer alan Kum mahallesi sahilinde çevre temizliği yapan vatandaşlar, sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar topladı.

Temizlik çalışmalarına nezaret eden Orta Doğu Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Personeli Dr. Mustafa Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarını koruma projesi kapsamında, doğal yaşam alanlarını korumak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için sık sık bölgede etkinlikler düzenlediklerini belirterek, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün deniz kaplumbağalarını koruma projesi kapsamında Göksu Deltasındaki proje sürecimizin sonunda Mayıs 15 itibariyle 15 Eylül'e kadar deniz kaplumbağalarını korumak üzere sahilde çalışmalar yürütmekteyiz. Burası Göksu Deltası olarak Özel Çevre Koruma bölgesinin sahil alanlarında deniz kaplumbağalarının üreme dönemi boyunca buradaki yuvalarını, yumurtalarını, ergin bireylerini ve yavrularını n çıkışlarını denetleme ve kayıt altına alma k üzere burada çalışmalar yürütmekteyiz. Geniş bir ekibimiz var katılımcılarımız var, gönüllülerimiz var. Bunlarla birlikte ara ara hem farkındalığı artırmak, Göksu Deltasını tanıtmak, Göksu Deltasındaki canlıların ve deltanın ekolojik önemini anlatmak, farkındalığı sağlamak amacıyla dönem dönem biz burada etkinlikler düzenliyoruz. Bu da o etkinliklerimizden birisi. Çevre temizliği etkinliği yapmak istiyoruz. Burada katılımcılarımızla Akkuyu Nükleer Santrali çalışanları Rus vatandaşlarımız ile birlikte onlara hem deltayı anlatmak hem de diğer canlılar ile birlikte kullandığımız doğayı temizlemek ve ürettiğimiz atıkları bir miktar da olsa temizlemek amacıyla burada bulunuyoruz. Hem Akkuyu'dan hem yerel sakinlerimizden hem de Silifke'deki duyarlı vatandaşlarımızla haberleştik. Onlarla birlikte burada temizliğe başlayacağız. Katılımcılara önce bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Deniz kaplumbağalarından, deltanın ekolojik öneminden bahsediyoruz. Daha sonra yavru kaplumbağalarımızın yuvalarından çıkışları ile ilgili bilgi veriyoruz. Burada neden bulunmamız gerektiği ile ilgili bilgiler veriyoruz. Hep beraber deltamızı korumak istiyoruz" dedi.

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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