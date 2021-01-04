Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
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Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi

04.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:17
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yeni yıl tatili yapan bir grup Rus ve Kazak turist, denize girdi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yeni yıl tatili yapan bir grup Rus ve Kazak turist, denize girdi.

Yeni yıl tatilini Demre'nin Kum Dağı mevkiindeki villalarda geçiren bir grup Rus ve Kazak turist, villaların önünde denize girdi. Turistler, Türkiye'den tanıdıklarının da aralarında olduğu grupla deniz kıyısına indi. Hava sıcaklığının 18-19 derece, deniz suyunun da 19 derece olduğu ocak ayında denize giren turistler, bol bol yüzdü. Grupta bulunan küçük Rus kızı Katya Guseva'da etraftakilerin ilgiyle izlediği jimnastik gösterisinden sonra denize girdi. Büyükleriyle beraber bol bol yüzen Katya'da, kayalıklardan denize atladı. Ülkelerinde havanın  gündüzleri bile eksi derecede olduğunu söyleyen turistler, yeni yılda denize girmenin keyfini yaşayıp kayalıklar üzerinde bir süre güneşlendiler.

'DEMRE'YE YİNE GELECEĞİM'Rus Maria Guseva, "Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldim. Moskova'da gündüzleri bile sıcaklık eksi derecede. Burada denize girmek, yüzmek, kulaç atmak, güneşlenmek inanılmaz bir duygu benim için. Ocak ayında denize girmekten; Demre'de olmaktan çok mutluyum. Burası inanılmaz güzel bir yer, buraya yine geleceğim" dedi.

Kazak Bayazı Abzalkyzy, "Kazakistan'ın Almatı şehrinden geldim. Hava çok soğuk ve kar yağıyordu Almatı'da. Burada ise yaz mevsimi devam ediyor. Nefis bir hava var. Ocak ayında denizde yüzmek benim için hayaldi. Deniz, su, güneş çok güzeldi. Çıktım ve tekrar denize girdim. Arkadaşlarımla burada olmaktan, tatil yapmaktan, ocak ayında denize girmekten çok mutluyum. İlk kez geldiğim Demre'de yeni bir cennet keşfettim. Yine geleceğiz" diye konuştu.


Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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