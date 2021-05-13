Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
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Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadeniz semalarında Rusya'dan Fransız uçaklarına müdahale geldi.

Karadeniz semalarında Rusya'dan Fransız uçaklarına müdahale geldi. Rusya Hava Kuvvetlerine ait avcı uçağı Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet jet avcı uçağı ile yakıt ikmal uçağını tespit etti ve engelledi.

Konuya ilişkin açıklama Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapıldı. Merkez, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.

(İHA)

Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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