Rus savaş uçakları, İngiltere'ye ait savaş uçaklarını engelledi

Rusya Ulusal Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.