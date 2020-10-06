Rus savaş uçakları, İngiltere'ye ait savaş uçaklarını engelledi
06.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:14
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı