Rus muhalif Boris Nemtsov ölüm yıl dönümünde öldürüldüğü yerde anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anıldı.

Moskova'nın merkezinde Kremlin'e yakın bir bölgede bulunan köprüye gelen kişiler, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı.

Nemtsov'u anma törenine ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan da katıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.