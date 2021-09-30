Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi - Haberler
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Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi

AA / Eda Özdener - Haberler | Kültür Sanat
Rus Kızılordusu Korosu ve Haluk Levent Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi

Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosu eşliğinde Ankara'da konser verdi.

ANKARA (AA) - Haluk Levent, Rus Kızılordusu Korosu eşliğinde Ankara'da konser verdi.

ATO Congresium'daki konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkho, yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Rusya ve Türkiye arasındaki ilişki, bitmeyen bir şarkı gibi." dedi.

Haluk Levent'in aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği konserde, Rus marşlarına da yer verildi.

Ankaralılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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