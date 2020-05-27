Rus gazeteci Maria Gladkikh'in itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Dans ederim ama altımda pek bir şey yok
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Rus gazeteci Maria Gladkikh'in itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Dans ederim ama altımda pek bir şey yok

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki canlı yayında Rus gazeteci Maria Gladkikh'i ağırladı. Özdemir, Rus gazeteciden canlı yayında bachata dansı yapmasını isteyince, Gladkikh, "Yapardım ama altımda pek bir şey yok" cevabını verdi. Rus gazetecinin ayağa kalkıp şortunu göstermesi ise Özdemir'i kahkahalara boğdu.

27.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:32

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki canlı yayın konuğu Rus gazeteci Maria Gladkikh oldu. Daha önce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Maria Gladkikh, bale yapmasını istenince bachata dansını bildiğini söylemişti. Cüneyt Özdemir'in yayın sırasında "Bir bachata yapmadan bırakmam" isteği üzerine, Maria Gladkikh, "Yapardım ama altımda pek bir şey yok" cevabını verdi. Rus gazetecinin ayağa kalkıp şortunu göstermesi ise Cüneyt Özdemir'i kahkahalara boğdu.

CANLI YAYINDA DANS KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın programında koronavirüsün ve aşının konuşulurken, konu bir anda dans türlerine geldi. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun bale yapmasını istediği Rus gazeteci Maria Gladkikh bale ve salsayı bilmediğini bachata dansı yaptığını söylemişti. Ardından ise Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip zeybek oynamaya başladı. Canlı yayındaki bu ilginç anlar Cüneyt Özdemir'in YouTube programına da konu oldu.

"RUSYA'DA HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Programda yaşananları tekrar izleyince gülmekten ağladığını söyleyen Gladkikh, "Koronayı konuşacağız haber konuşacağız dediler ben de ona göre hazırlandım. Çok karışık duygulardayım. Çıktığımda önce salsa oldu, sonra şarkı söyledi ardından zeybek oynadı. Ama Türk televizyon kanallarını çok sevmeye başladım. Rusya'da hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. Rusya'da ana haber bülteni sunuyorum ve haber programı yapıyorum. Ama benim program böyle eğlenceli değil. Hayatımı yeniden gözden geçirmeye başladım. Hocayı belki kendi programıma davet edebilirim" ifadelerini kullandı.

"BİR BACHATA YAPMADAN BIRAKMAM"

Özdemir'in "Bir bachata yapmadan bırakmam" sözü üzerine ise kahkahalara boğulan Maria Gladkikh, "Yapardım ama sadece üstümü giydim altımda pek bir şey yok. Kusura bakmayın. Mutfaktayım altımda pijama var bu şekilde yayına bağlandım. Programları da bu şekilde evimden sunuyorum. Üstüm her an yayına hazır kıyafet ile altımda pijama ile devam ediyorum bir aydır böyleyim" şeklinde yanıt verdi. Maria Gladkikh ayağa kalkarak altındaki şortu gösterdi.

Rus gazetecinin esprili itirafı Cüneyt Özdemir'i de kahkahalara boğdu.

Rus gazeteci Maria Gladkikh'in itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Dans ederim ama altımda pek bir şey yok

Güncel Manşet

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