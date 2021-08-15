Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus donanmasına ait "Novorossiysk" isimli askeri römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait "Novorossiysk" isimli askeri römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus donanmasına ait "Novorossiysk" isimli askeri SB 742 Borda numaralı römorkör saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemi geçişi esnasında sahilde spor yapan ve yüzmek için sahile gelenlerin ilgisini çekti.

Askeri römorköre güvenlik gerekçesiyle 90 borda numaralı sahil güvenlik botu eşlik etti. Güvertede bulunan mürettebatın boğazı seyrettiği görüldü. Boğazdan geçişi esnasında göndere Türk bayrağının çekilmesi ise dikkatleri çekti. Boğazdan geçişi yaklaşık 1 saat süren romörkör İstanbul Boğazı'ndan Marmara denizine doğru açıldı. - İSTANBUL

Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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