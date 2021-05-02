Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi "Admiral Makarov" boğazdan geçti
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Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi "Admiral Makarov" boğazdan geçti

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Rus savaş gemisi "Admiral Makarov" boğazdan geçti "Admiral Makarov" isimli gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Rus savaş gemisi "Admiral Makarov" boğazdan geçti

"Admiral Makarov" isimli gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40'ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' boğazdan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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