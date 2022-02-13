RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUS Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İSTANBUL (DHA) - RUS Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı. Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Boğazı, Deniz Altı, İstanbul, Rus, Güncel, Haberler

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