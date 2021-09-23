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Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Özgür Eren - Haberler | Güncel

Hasan YILDIRIM / Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Hasan YILDIRIM/ Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan denizaltı Karadeniz'e açıldı.


Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Özgür Eren - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
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