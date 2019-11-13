Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48
Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı "PM-138" ile "Azov" isimli gemiler, Ege Denizi yönünden boğaza girerek seyrini sürdürdü.
Marmara Denizi yönüne seyreden iki gemiye, güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik unsurları botlarla eşlik etti.
Gemileri gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: AA