Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi
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Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi

Koronavirüse karşı dünyada tescil edilen ilk aşının bulunduğu Rusya'da bir akademisyen hastalığın sadece solunum yollarını değil beyin ve sinir sistemini de etkilediğini belirtti.

13.08.2020 07:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:53

Rusya Pediatristler Birliği Başkanı Dr. Leyla Namazova-Baranova, 'Ulusun Sağlığı, Rusya Refahının Temeli' adlı forumda yaptığı konuşmada SARS-CoV-2 virüsünün sadece solunum yollarını değil, aynı zamanda beyni ve merkezi sinir sistemini de etkilediğini ifade etti.

"BEYİN YAPISINDA DEĞİŞİMLER SÖZ KONUSU"

Rus akademisyen, "Kovid'i hafif de olsa geçiren her hastanın beyninde, beyin yapısında değişimler söz konusu" diye konuştu.

Koku ve tat kaybının bu durumu kanıtladığına dikkat çeken Namazova-Baranova, söz konusu semptomların merkezi sinir sisteminin hasar aldığını gösterdiğini vurguladı.

Namazova-Baranova, geçtiğimiz aylarda sağlık uzmanlarının ve bilim insanlarının koronavirüsün yol açtığı birçok felç vakasını ve diğer nörolojik belirtileri tanımladıklarını ifade etti.

KORONAVİRÜSÜN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE ETKİSİ

Rus akademisyene göre Kovid-19'un nörolojik disfonksiyona (yetersizliğe) neden olmasının birçok farklı nedeni var. Bu hastalık birkaç organı (akciğerler, böbrekler, kalp) etkileyebileceği için, beyin aynı zamanda oksijenasyon eksikliği, iskemik veya hemorajik inmeye yol açabilen kan pıhtılaşma bozukluklarına da maruz kalabiliyor.

Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi

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