Rümeyza Kazancıoğlu kimdir? Rümeyza Kazancıoğlu kaç yaşında, nereli? Rümeyza Kazancıoğlu eşi kim?
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Rümeyza Kazancıoğlu kimdir? Rümeyza Kazancıoğlu kaç yaşında, nereli? Rümeyza Kazancıoğlu eşi kim?

Rümeyza Kazancıoğlu kimdir? Rümeyza Kazancıoğlu kaç yaşında, nereli? Rümeyza Kazancıoğlu eşi kim?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Rümeyza Kazancıoğlu kimdir? Rümeyza Kazancıoğlu kaç yaşında, nereli? Rümeyza Kazancıoğlu eşi kim?

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Rümeyza Kazancıoğlu kimdir? Rümeyza Kazancıoğlu kaç yaşında, nereli? Rümeyza Kazancıoğlu eşi kim?

RÜMEYZA KAZANCIOĞLU KİMDİR?

Prof.Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 1997 yılında Tıpta Uzmanlık uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra

yılında profesör unvanını layık görüldü. 010 yılından beri İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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