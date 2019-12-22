Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz

22.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:38

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları değerlendiren Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye'nin seçtiği yolu izlemeyeceklerini, bununla birlikte uluslararası hukukta ısrarcı olmayı sürdüreceklerini öne sürdü. Rum lider, Güney Kıbrıs'taki Larnaka'ya bağlı Korno'da bulunan 'Stavros Stilianidis' kışlasını ziyaretinde açıklamalar yaptı.

"KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB), dost ülkeler ve özellikle de Yunanistan'ın, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü yasa dışı faaliyetin başarılı bir şekilde göğüslenmesi için destek ve aynı zamanda caydırıcı güç teşkil edebileceklerinde ısrarcı olmayı sürdüreceklerini belirtti.

"HER AN KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Rum lider, her türlü tehdide karşı, her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını söyledi. Tahrik edilmelerine rağmen askerileştirme istemediklerini öne süren Anastasaidis, soğukkanlılıklarını korumaya çalıştıklarını, aynı zamanda herhangi bir meydan okumadan veya Türkiye'nin meydan okumalarına yanıt vermekten her şekilde kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

İSRAİL'DEN 4 ADET İHA ALMIŞLARDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı satın almış, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtilmişti.

Kaynak: DHA