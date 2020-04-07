Ruhun ile dans ettiğinde kendi notalarını yazacaksın
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Ruhun ile dans ettiğinde kendi notalarını yazacaksın

Sessizliğe geçtiğinde, zihnini ve dünyanı sadeleştirdiğinde, ne tür mucizeler yaşadığına tanık oluyor musun sen de bu aydınlanma günlerinde?

07.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:08
Ruhun ile dans ettiğinde kendi notalarını yazacaksın

Ruhun ile dans etmek, bedenine hükmetmek ve zihnini kontrol etmek... Ne zor dediğini duyar gibiyim. Evet zordur bunu başarmak. Fakat; bir kere başardığında çıkamazsın o duygudan. Hayatın değişir ve artık rüzgârla bile dans edersin. Kötülük yanından öylece sana bulaşmadan geçer gider. İyilik seni sarar sarmalar. Adeta seninle dans eder ve sevgi müziğin olur...

Peki ya zihnin boş duruyor mu?

İşte tam bu sırada zihninin sesi çok korkutucudur. Kapı tokmağı gibi sürekli sana uyarıda bulunur. Zihninin sesine konsantre olduğunda kalbinin sesini duyamazsın. O ses kalp sesidir ve naiftir. Yumuşacıktır. İçini sevgiyle ısıtır vekırmadan usulca sana seslenir. Eğer kalbinin sesini duymaya başlarsan ruhun ile dans edersin. Ve ruhun ile dans etmek bedenine ve zihnine hükmetmektir.

Dinle ve sessizlikte kal lütfen!

Kalbine kulak ver. Sen eğer ona odaklanırsan o sesi duyabilirsin. Bu aydınlanma günleri bizi büyük bir sınavdan geçirecek biliyorsun. Tam 17 gündür evdesin. Kendinle baş başa kaldığın o uhrevi günlerdesin. Çocukların ve ailen senin güvenlik çemberin. Sevgin ile büyüttüğün, menfaatsiz ve karşılık olamadan yürüttüğün Tanrısal ilişkin...Nasıl olur da kaygı ve endişe duyarsın. Güvenlik çemberin var. Işığın ile aydınlanan bir çevren var. Tertemiz bir nefesin var. Sessizleş. Öylece dur. Bir eylemde bulunman gerekmiyor. İşte sadece aileni ve seni yaratan iç gücünü düşünerek şükür ile sessiz kaldığında, kalbin sana doğru olan yolunu aydınlatacak.

Yolun nereye gitmeli, şimdi ne olacak, nasıl yaşamına devam edeceksin, işlerin, sosyal ilişkilerin, para durumun ne olacak? Tüm bunları kalbinin tınılarında duyacaksın. Sonra dans edeceksin, yeni bir stilin olacak.

Ve bir bakmışsın kendi dans müziğinin notalarını kendin yazmışsın...

Sevgiyle ve anda kalın...

- Yasemin Gazanker
Yasemin Gazanker
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