Koronavirüse karşı 'yüksek teknolojili' robotlar devreye giriyor
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Koronavirüse karşı 'yüksek teknolojili' robotlar devreye giriyor

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, koronavirüs salgınına karşı robotları devreye sokmaya hazırlanıyor. Ülkede, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının girmesinin sakıncalı olduğu tüm alanlarda robotlar kullanılacak.

21.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:48

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Doğu Afrika ülkesi Ruanda, tedavi merkezlerinde yüksek teknolojili robotlardan faydalanmaya başlayacak. Ruanda, doktorların girmesinin sakıncalı olduğu alanlara robotların girmesiyle koronavirüsle mücadelede önemli bir adım atmayı planlıyor.

ROBOTLAR, HASTA ODALARINA YİYECEK VE İLAÇ GÖTÜRECEK

Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortak çabalarının sonucu olan dakikada 50 ila 150 kişiyi tarayabilen, hasta odalarına yiyecek ve ilaç gönderebilen, veri yakalayabilen ve görevlileri tespit edilen anormallikler konusunda uyarabilen; Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo ve Urumuri adındaki beş robot Ruanda tedavi merkezlerinde koronavirüs ile savaşmak için kullanılacak. Akıllı mobil robotlar ayrıca yüz tanıma, sıcaklık taraması, hastanın durumunu izleme ve hastaların tıbbi kayıtlarını tutma gibi işlevlere de sahip.

Koronavirüse karşı robotlar devreye giriyor

DOKTORLARIN GİREMEDİĞİ YERE ROBOTLAR GİRECEK

Robotların hizmet sunumunu hızlandıracağını ve sağlık çalışanlarının hayatlarını korumaya yardımcı olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Ngamije Daniel, "Sağlık görevlileri, diğer şeylerin yanı sıra ilaç ve yemek vermek, testler yapmak için birçok kez hasta odasını ziyaret ediyorlar ve bu da virüse yakalanma risklerini artırıyor" dedi.

Koronavirüse karşı 'yüksek teknolojili' robotlar devreye giriyor

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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