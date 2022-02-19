RTÜK Başkanı Şahin cevap verdi: RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın "Geççek" adlı şarkısı büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada süren tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

"SARAYI PÜR DİKKAT DİNLİYORGÖSTERMEYİN TALİMATI VERİP VREMEMEK İÇİN"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( Rtük ) üyesi İlhan Taşçı, Tarkan'ın son şarkısı Geççek'in yayınlanmasının ardından twitter hesabından olay bir açıklama yaptı. Taşçı, Tarkan'ın twitter hesabından paylaştığı şarkısını alıntılayarak " Rtük, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu'yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan "Muhatabım Sezen Aksu değildir" deyince de açığa düşmüştü" ifadelerini kullandı.

"RTÜK'ÜN HİÇBİR ŞEKİLDE TV'LERE BİR TALİMATI OLMAMIŞTIR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de İlhan Taşçı'nın bu açıklamasının ardından konuyla ilgili bir tweet paylaştı. Şahin, Taşçı'nın iddialarını yalanlayarak "Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!" açıklamasını yaptı.