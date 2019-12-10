Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi
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Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi

10.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:01
Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şarkıcının menajeri tarafından duyurulan acı haberde Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtildi.


Söz yazarı, piyanist ve ressam da olan Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü. Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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