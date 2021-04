Rowan Atkinson öldü mü? Mr. Bean'i canlandıran Rowan Atkinson kimdir, kaç yaşında?

Mr. Bean'i canlandıran Rowan Atkinson kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rowan Atkinson öldü mü?

Komedi programıyla dikkatleri üzerine çeken Rowan Atkinson, Mr. Bean karakteri canlandırmaktadır. Rowan Atkinson öldü mü? Mr. Bean'i canlandıran Rowan Atkinson kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MR. BEAN KİMDİR?

Mr. Bean karakteri Rowan Sebastian Atkinson tarafından canlandırılmaktadır. Rowan Atkinson 6 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. İngiliz komedi aktörü ve yazarı. BBC'de çıkan Mr. Bean ve Blackadder komedi dizisiyle bilinir.

ROWAN ATKINSON KİMDİR?

Üç kardeşin en küçüğü olan Rowan Atkinson'ın annesinin ismi Ella May babasının ismiyse Eric Atkinson'dur. Oxford Üniversitesi Drama Derneği'nde skeçlerde oynamıştır. Yazar Richard Curtis ile karşılaşması kariyeri için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Arkadaşı John Lloyd'un yapımını üstlendiği ve İngiltere'nin ITV (Independent Television/Bağımsız Televizyon) kanalında 1978'de yayına başlayan 9 Haberleri Değil (Not the Nine O'Clock News) dizisinde oynamıştır. Dizideki başarılarından sonra 1983'te Siyah Engerek (The Black Adder) sitcom'unda rol aldı.

Atkinson, kendisini dünyaya tanıtan Mr. Bean karakterini ilk kez 1988'de Thames Televizyonu'nda oynadı.

Film Kariyeri

Atkinson'ın film kariyeri ilk olarak 1983'te bir James Bond filmi olan Asla Asla Deme (Never Say Never Again) filminde başladı. Yine 1983'te başrolünü kendisinin üstlendiği Zamanında Ölü (Dead on Time) komedi filminde oynadı. 1994'te Dört Nikah Bir Cenaze (Four Wedding and a Funeral) filminde dünya çapında beğeni kazandı. Aynı yıl Aslan Kral animasyon filminde seslendirme yaptı.

İlk Mr. Bean filmi ise 1997'de Bean ismiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Bu film dünya çapında yankı uyandırmıştır. Bu filmden sonra 2001'de Tabana Kuvvet (Rat Race) filminde rol almış, ardından 2002 yılında Scooby Doo filminde rol almıştır.

2003'te ise Aşk Her Yerde (Love Actually) ve bir James Bond parodisi olan Johnny English filmlerinde oynamıştır. 2005 yılında Hınzır Dadı (Keeping Mum) filminde rol aldı. Daha sonra Bean'in Fransa'ya tatile giderken yaşadıklarını anlatan Mr. Bean Tatilde (Mr. Bean's Holiday) filmini çekti. Bu filminden sonra Atkinson, bir daha Mr. Bean filmi çekmeyeceğini açıkladı.[2] Son filmi ise Johnny English'in devamı olan Johnny English Reborn'dur.

Ödülleri

Yılın BBC Kişilik için Variety Club Ödülü, 1980

BAFTA En İyi Işık Eğlence Performans, 1989

Oliver için Whatsonstage Ödülü, 2010

Oliver için Laurence Olivier Ödülü, (Ödül için aday seçilmiştir), 2010

ROWAN ATKINSON ÖLDÜ MÜ?

Mr. Bean Olarak Tanınan Rowan Sebastian 6 Ocak 1955, İngiltere doğumludur. Mr.Bean, Rowan Atkinson'un canlandırdığı eski bir televizyon dizisidir ve ilk kez 1990 yılında bir İngiliz televizyonunda gösterilmiştir. Mr. Bean 2018 yılında resmi olarak bitti. Rowan Atkinson ise hala yaşıyor.

Mr.Bean, Rowan Atkinson'un canlandırdığı eski bir televizyon dizisidir ve ilk kez 1990 yılında bir İngiliz televizyonunda gösterilmiştir. Sakar, şansız ve çocuksu bir karakter olan Mr. Bean üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen herkesin hafızasında iyi bir yer edinmiştir.