Röp | Emin Çapa: Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Kriz Derinleşirse Kimleri İşten Atacağını Belirledi
Türkiye'de 32 yıldır ekonomiyi yakından takip eden gazeteci Emin Çapa, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin B planlarını bırakıp C planlarına geçtiğini, büyük şirketlerin krizin derinleşmesi durumunda işten çıkarılacaklar listesi hazırladığını söylüyor.
Türkiye'de 32 yıldır ekonomiyi yakından takip eden gazeteci Emin Çapa, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin B planlarını bırakıp C planlarına geçtiğini, büyük şirketlerin krizin derinleşmesi durumunda işten çıkarılacaklar listesi hazırladığını söylüyor. Çapa, Euronews Türkçe'nin RÖP programı konuğuydu
Kaynak: Euronews.com