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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, Nara Burnu'nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu.

Saat 14.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden ilerleyen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya Donanması'na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria'ya boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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